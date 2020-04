SANTA MESSA. Le telecamere di Bassa Irpinia e Telegolfo fanno tappa domenica ad Avella

Le telecamere di Bassa Irpinia e Telegolfo domenica 3 maggio 2020 faranno tappa ad Avella per la Santa Messa, in diretta dalle 11,00, dalla Parrocchia di Santa Marina V. e M. – Collegiata di San Giovanni, sarà trasmessa funzione religiosa in onore del Patrono San Sebastiano M., ricorre in fatti a maggio il miracolo del santo che per invocazione dei fedeli liberò moltissimi anni fa il paese da un grave pandemia. Presiede la celebrazione don Riccardo Pecchia, concelebra don Giuseppe Parisi, parroco.

