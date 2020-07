SANT’ANASTASIA. Carmine Pone si candida a sindaco

Carmine Pone sostenuto da un folto gruppo di donne e uomini si candida a sindaco di Sant’Anastasia. Pone, 60 anni, avvocato, sposato con Lucia Spadaro, ha due figli Giuseppe e Arturo è stato già sindaco nel 2007. Dalla sua può contare su un’esperienza politica e capacità nella gestione amministrativa comprovate sin dalla più giovane età, doti che oggi sono fondamentali per far ripartire Sant’Anastasia da quanto di buono è stato programmato negli ultimi anni, ma con una spinta innovativa importante. I progetti di Carmine Pone sbarcano sui social per aprire un dialogo concreto e collaborativo con gli anastasiani e proprio dalla sua pagina ufficiale https://www.facebook.com/avv.carmine.pone/ su Facebook sabato 4 luglio alle ore 12 parlerà con i suoi concittadini, e a loro, nel corso di una diretta.

