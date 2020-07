Sono in corso indagini per stabilire la natura dell’incendio, divampato verso mezzanotte a Sant’Angelo dei Lombardi, in aperta campagna. Le fiamme hanno interessato una quarantina di rotoballe di fieno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco.

Non si registrano feriti.

