SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV) – Autotrasportatore perde il controllo del tir e provoca un incidente: denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza.

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un autotrasportatore, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza.

Qualche giorno fa la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, interveniva in Sant’Angelo dei Lombardi a seguito di un sinistro stradale avvenuto in orario notturno: l’autotrasportatore aveva perso il controllo del tir che collideva contro un autocarro in sosta e, abbattendo il guardrail, terminava la sua corsa fuori dalla sede stradale.

Il conducente veniva trasportato dal 118 al pronto soccorso del “Criscuoli” dove, oltre alle contusioni varie giudicate con pochi giorni di prognosi, all’esito di specifiche analisi gli veniva riscontrato un elevato tasso alcolemico.

Per lo stesso, trentenne originario dell’Est Europa, è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e la proposta per la sospensione della patente di guida.

