SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV) – I CARABINIERI ARRESTANO UN 23ENNE DI NAPOLI DESTINATARIO DI UN ORDINE DI CARCERAZIONE.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 23enne di Napoli, colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea per “Associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”.

È stato fermato di pomeriggio a Sant’Angelo dei Lombardi, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio.

Al momento del controllo il giovane non ha opposto alcuna resistenza.

Condotto in Caserma, successivamente alla notifica del provvedimento restrittivo l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai militari del Comando Provinciale di Avellino e tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

