Sant’Angelo dei Lombardi – “Solidarietà all’Ospedale Criscuoli, via alla campagna di raccolta fondi istituzionale”

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e la Parrocchia Sant’Antonino Martire esprimono la propria vicinanza a tutto il personale sanitario e parasanitario dell’ospedale Criscuoli e del territorio riconoscendo l’impegno della dottoressa Morgante e l’abnegazione del dottore Angelo Frieri, dei suoi collaboratori e di tutti gli operatori della sanità impegnati in ogni luogo per far fronte alla grave emergenza Covid–19.

La nostra comunità,civile e religiosa, memore della tragedia vissuta nel sisma 1980 e del ruolo fondamentale del volontariato e della vera solidarietà, ritiene naturale manifestare concretamente la grande riconoscenza nei confronti dei nostri piccoli grandi eroi.

L’iniziativa è rivolta a tutti: cittadini, imprenditori professionisti, forze sociali e associazioni che intendono dare il proprio contributo.

I fondi raccolti, di concerto con l’Asl, serviranno per acquistare specifiche apparecchiature:

2 ventilatori per sub intensiva modello falco 202 evo completo di dotazione standard dal valore di 10.000 euro (più iva) ognuno

2 monitor carrellati dal costo di 5000 euro ognuno (più iva)

Si precisa che nel caso in cui il valore delle donazioni sarà maggiore, i fondi verranno utilizzati per acquistare ulteriori apparecchiature sempre in accordo con l’Asl.

COME DONARE

Per garantire totale trasparenza il Comune e la Parrocchia hanno istituito un conto corrente dedicato.

PARROCCHIA SANT’ANTONINO MARTIRE

C/O SEDE PARROCCHIALE

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

IT 89 A 05387 75810 000000000795

Il Parroco