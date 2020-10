SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) – SORPRESO IN POSSESSO DI MARIJUANA: 18ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER SPACCIO.

Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In tale contesto un’altra attività è stata condotta ieri a Santo Stefano del Sole dove i Carabinieri della Stazione di Serino, unitamente a quelli della Stazione di Salza Irpina, hanno eseguito varie perquisizioni e tratto in arresto un ragazzo del posto, appena maggiorenne, ritenuto responsabile di Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, a seguito di attività info-investigativa i Carabinieri hanno individuato nel giovane un possibile obiettivo d’interesse nella lotta alla droga.

Ritenendo necessario eseguire una perquisizione domiciliare, appena entrati nella sua camera da letto, gli operanti si accorgevano di aver colto nel segno in quanto un caratteristico odore pungente si propagava nella stanzetta.

I sospetti trovavano conferma con il rinvenimento di circa 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro unitamente a due piante dell’inconfondibile vegetale, con infiorescenze idonee alla produzione di marijuana, coltivate nel giardino dell’abitazione.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 18enne veniva quindi dichiarato in stato di arresto e sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.

adsense – Responsive – Post Articolo