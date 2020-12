Santobono, BAMBINA MUORE A SETTE ANNI: i genitori donano gli organi.

Un gesto d’amore anche nel dolore. La piccola ricoverata a Napoli, al Santobono, a cui è stata dichiarata morte celebrale, salverà la vita ad altri due bambini.

I genitori della bimba hanno infatti attivato la procedura per la donazione degli organi,il suo cuore ed i suoi reni, permetteranno ad altri due bambini di avere una nuova vita.

Un atto sicuramente di grande solidarietà e coraggio, che dona speranza alla vita, soprattutto in questo duro momento in cui il genere umano sembra ancor più incattivito, un esempio di amore immenso verso il prossimo e di fiducia.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo