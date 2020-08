SANT’Oggi. Domenica 9 agosto la chiesa santa Teresa Benedetta della Croce, san Romano detto Ostiarius e beato Franz Jägerstätter

9 agosto: beato Franz Jägerstätter, nacque a Sankt Radegund (Austria) il 20 maggio 1907, da una famiglia povera. Crebbe presso la nonna materna, perché i genitori erano troppo poveri per sposarsi. Nel 1917 sua madre sposò un contadino benestante che adottò Franz. Quando il padre adottivo morì nel 1933, Franz ne ereditò la proprietà. Nello stesso anno Franz riconobbe la paternità di una figlia nata da Theresia Auer, domestica in una fattoria vicina. Nel 1936 sposò Franziska Schwaninger, conosciuta l’anno precedente, e andò in viaggio di nozze a Roma. Il matrimonio segnò una svolta nella sua vita, fino ad allora disordinata. La preghiera e la lettura della Bibbia divennero consuetudine quotidiana per Franz e Franziska. Dal matrimonio nacquero tre figlie, Rosalia, Maria e Aloisia. Lo studio della letteratura sacra e la frequentazione della chiesa lo portarono alla convinzione che la sua fede cattolica fosse incompatibile con il nazionalsocialismo. Dopo l’Anschluss (annessione) dell’Austria alla Germania nazista, il 12 marzo 1938, Franz rifiutò l’incarico di sindaco che gli era stato offerto. In occasione del plebiscito sull’annessione, il 10 aprile, fu l’unico a votare “no” nel suo paese. Franz espresse la sua resistenza al nazionalsocialismo anche non partecipando più alla vita pubblica del paese e rifiutando offerte dal partito nazista. Nell’estate del 1940 Franz venne arruolato dalla Wehrmacht, ma il sindaco di Sankt Radegund, a causa della situazione familiare di Franz (la moglie si era ammalata), ottenne il suo rientro dalla caserma di Braunau. Nell’ottobre del 1940 egli venne richiamato alle armi per la formazione come recluta presso Enns. Su richiesta del suo Comune, venne però dichiarato “insostituibile” e poté tornare alla famiglia e al lavoro agricolo. Nell’estate del 1941, alla morte del sacrestano della sua parrocchia, lo sostituì su richiesta del parroco. L’esperienza negativa nell’esercito e il programma nazionalsocialista sull’eutanasia, che conobbe in quel periodo, rafforzarono la sua decisione di non tornare alla vita militare. Dichiarò anche apertamente che, come cattolico credente, non poteva prestare servizio militare, poiché lottare per lo Stato nazionalsocialista sarebbe stato contrario alla sua coscienza. Il suo ambiente cercò di dissuaderlo, ricordandogli le responsabilità verso la propria famiglia ma i suoi princìpi non vennero indeboliti. Perfino il vescovo di Linz, Josephus Calasanz Fließer, gli consigliò di desistere dall’obiezione di coscienza. La moglie Franziska lo sostenne in questa decisione, anche se conscia delle conseguenze. Il 23 febbraio 1943 ricevette la terza chiamata alle armi presso la città di Enns, dove si presentò il 1 marzo. Dopo aver manifestato l’intenzione di obiettare venne trasferito nella prigione militare per gli indagati di Linz. Solo lì seppe che anche altre persone rifiutavano il servizio militare e che opponevano resistenza al nazionalsocialismo. Il 4 maggio venne trasferito a Berlino-Tegel. Lì si rifiutò ancora di ritirare la sua obiezione di coscienza. Il 6 luglio il Tribunale di Guerra del Reich di Berlino-Charlottenburg lo condannò a morte per sovversione dell’esercito. Il tribunale non prese in considerazione la sua disponibilità ai servizi di sanità. Venne ghigliottinato il a Brandeburgo sulla Havel. Morì il 9 agosto 1943.