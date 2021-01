SANT’Oggi. Lunedi 4 gennaio la chiesa ricorda santa Angela da Foligno e santa Elizabeth Ann Bayley Seton

a cura di don Riccardo Pecchia

Oggi 4 gennaio la chiesa ricorda santa Angela da Foligno, nacque a Foligno (Perugia) nel 1248, da una famiglia agiata, non compì studi, ma nonostante la sua ignoranza della scrittura e la modesta esperienza della lettura, giunse ad intendere perfettamente la lingua latina. Della sua giovinezza narrò essa stessa gli errori, le intemperanze, le colpe; i quali, certamente, devono intendersi posti in eccessivo rilievo per i motivi della successiva esperienza ascetica. Si sposò in giovane età e in un breve giro di tempo le morirono (nel 1288 circa) la madre, il marito e i figli; nella solitudine trovò la via della vocazione religiosa; vendette i suoi beni ed entrò, tra la fine del 1290 e gli inizi del 1291, nel Terz’ordine Francescano, dove si diede a intense opere di carità, specialmente verso i lebbrosi e vivendo sull’esempio di Francesco d’Assisi in penitenza e nella radicale imitazione di Gesù Cristo, meditando soprattutto la sua Passione, come fece Margherita da Cortona e più tardi la beata Camilla da Varano. Nell’autunno del 1291, dopo aver emesso i voti religiosi, si recò pellegrina ad Assisi e nella Basilica di San Francesco, Angela ebbe una crisi mistica, preceduta, come ella stessa avrebbe raccontato, dalla sperimentazione in sé della Trinità. Frate Arnaldo da Foligno, suo direttore spirituale e segretario, avvertì subito la necessità di comprendere fino in fondo le cause di quella crisi, e iniziò a scrivere tutto quello che Angela veniva confidandogli, anche per sottoporlo al giudizio di esperti. Nasceva così quella che avrebbe costituito la prima parte del “Liber” della beata Angela, ovvero l’autobiografia spirituale o “Memoriale di frate Arnaldo”. Angela dettava, mentre Arnaldo trascriveva in un latino semplice e piano; quando lui non comprendeva, si faceva ripetere il discorso, proprio per non riportare un pensiero o semplicemente un’espressione diversa da quella pronunciata da Angela. La stesura del “Memoriale” durò circa cinque anni, dal 1291 al 1296 e raccoglie l’esperienza interiore di Angela, che consta, come lei espressamente afferma, di trenta passi, dal momento del suo ritorno a Dio (1285), fino all’ingresso nelle più alte sfere della vita mistica (1296), quando tali manifestazioni mistiche si fecero più frammentarie e lasciarono campo a nuove manifestazioni spirituali, in particolare quella della “maternità spirituale” che raccolse intorno alla “Lella da Foligno” un vero cenacolo di anime desiderose di perfezione. A loro la santa inviava numerose lettere e per loro redigeva anche le Istruzioni salutifere. La povertà, l’umiltà, la carità, la pace erano i suoi grandi temi. Morì a Foligno il 4 gennaio 1309.