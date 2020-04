SANT’Oggi. Lunedì 13 aprile si celebra san Martino I, sant’Ermenegildo e beata Margherita

Oggi 13 aprile si celebra74º vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica; nacque a Todi in data imprecisata. Già apocrisiarius papale (nunzio apostolico) a Costantinopoli durante il pontificato di papa Teodoro I che lo aveva tenuto in grande considerazione per saggezza e virtù, fu consacrato papa il 5 luglio 649, un paio di mesi dopo la morte del predecessore, senza aspettare il benestare imperiale. Una tale irregolarità rendeva illegale l’elezione, ma il clero e il popolo di Roma, che già da qualche tempo mostravano segni di insofferenza nei confronti dell’autorità bizantina, agirono in aperta sfida all’imperatore Costante II. Uno dei primi atti ufficiali di Martino fu la convocazione del primo Concilio Lateranense, per contrastare l’eresia monotelita sostenuta dall’imperatore. I vescovi condannarono sia l’Ekthesis, il documento promulgato nel 638 con il quale si approvava il Monotelismo e, il Typos, l’editto dello stesso Costante II che proibiva in tutto l’impero, la discussione su questioni riguardanti l’interpretazione di definizioni controverse. I risultati del sinodo, soprattutto il ripudio dell’Ekthesis e del Typos, ma anche la scomunica dei patriarchi costantinopolitani inasprirono, il contrasto fra Roma e Costantinopoli. Costantinopoli aveva visto la prima insubordinazione di Martino nella sua consacrazione a vescovo di Roma, poiché era avvenuta senza attendere l’approvazione dell’imperatore. Ancor prima della conclusione del sinodo lateranense, Olimpio, da poco nominato esarca d’Italia, era stato raggiunto dalla disposizione imperiale di arrestare Martino; l’ordine tuttavia non fu eseguito. Infatti Olimpio approfittò del clima d’incertezza e si dichiarò sovrano d’Italia e restò al potere fino al 652. Durante questo periodo Martino rimase nella sede episcopale di Roma senza incontrare opposizione, circostanza decisiva che darà all’imperatore l’opportunità di muovere un’accusa di alto tradimento contro Martino. Dopo la morte di Olimpio, Teodoro Calliopa divenne nuovo esarca d’Italia e procedette senza indugio contro Martino, considerato colpevole di alto tradimento sulla base di un’accusa di complicità con Olimpio. Quando Teodoro, il 15 giugno 653, giunse in prossimità di Roma, Martino abbandonò la residenza vescovile e, già allora infermo, si ritirò insieme col suo clero nella vicina basilica lateranense, dichiarò di volerlo incontrare per rendergli omaggio e portargli il pegno di una rinnovata amicizia da parte dell’imperatore, ma temeva che il palazzo potesse essere difeso dalla milizia che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per la sua persona. Con ingenuità Martino gli concesse la perquisizione del Laterano, dopodiché le truppe di Teodoro circondarono il palazzo, l’esarca entrò e arrestò il papa, con l’accusa di aver usurpato il seggio pontificio senza l’autorizzazione dell’imperatore. Martino fu deposto e nella notte tra il 18 e il 19 giugno, venne condotto in barca a Porto. Salpò verso Costantinopoli, dove arrivò il 17 settembre, dopo un viaggio reso ancora più straziante dalla malattia (gotta e dissenteria) e dalla proibizione di scendere a terra nei porti in cui si faceva sosta. Il 20 dicembre 653 fu sottoposto a processo, dopo tre mesi di detenzione in carcere. Martino si trovò a dover affrontare l’accusa incentrata sull’alto tradimento contro lo Stato e si evitò di far riferimento a problemi teologici e a posizioni di fede. Il processo durò un solo giorno; il pontefice fu condannato a morte, privato degli abiti pontificali che ancora indossava, incatenato e trascinato seminudo per le strade di Costantinopoli fino al carcere. Il patriarca Paolo II, anche lui malato e sul letto di morte, intercedette per Martino presso l’imperatore, il quale mutò la condanna a morte in esilio. Dopo aver sofferto una prigionia devastante, venne esiliato a Cherson in Crimea. Morì il 16 settembre 655.