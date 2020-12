SANT’Oggi. Lunedì 14 dicembre la chiesa celebra san Giovanni della Croce, sant’Agnello di Napoli e …

14 dicembre: sant’Agnello di Napoli, nacque nel 535 d.C. da genitori napoletani, che appartenevano a una ricca famiglia proveniente, secondo la tradizione, da Siracusa e imparentata con quella di santa Lucia, battezzarono col nome di Agnello il loro figlio tanto desiderato. La madre Giovanna aveva sofferto a lungo temendo di essere sterile. Quando ormai aveva perduto ogni speranza se non in un miracolo, si era recata a pregare la Madonna all’edicola unita alle mura della città, là dove vi era una volta il tempio di Diana, protettrice di Napoli: finché un giorno, dopo un mese di preghiere, la Vergine apparve alla donna annunciandole che le era stata tolta la sterilità e avrebbe dato alla luce un figlio caro a Dio e al suo popolo. Su Agnello non ci sono pervenute testimonianze se non qualche notizia dal vescovo Fortunato. La prima Vita risale soltanto al X secolo, quando Pietro suddiacono, che era stato guarito da una grave infermità grazie all’intercessione del santo, compose un Libellus miraculorum dove raccontava, oltre alla sua, ventidue guarigioni miracolose. Ad essa si ispirarono il lezionario dell’ufficio del santo e le successive Vite che aggiunsero altre notizie, come ad esempio l’intervento miracoloso, dopo la morte, per liberare Napoli dall’assedio dei Longobardi. Pietro suddiacono narra che dopo la caduta di Cartagine, conquistata dai Vandali nel 439, molti vescovi e sacerdoti furono mandati in esilio. Fra questi vi era Settimio Celio Gaudioso, vescovo di Abitine, venerato come santo al 28 ottobre. Accolto affettuosamente a Napoli dal clero e dal popolo, si stabilì presso le mura della città fondandovi un monastero basiliano che prese il suo nome. Di quel monastero, che si trovava alla Sanità, divenne abate sant’Agnello. Ma prima di entrarvi aveva condotto vita eremitica in una grotticella presso l’edicola della Madonna miracolosa, che venne poi trasformata dai genitori in una cappellina e infine nella chiesetta di Santa Maria Intercede o dei Settecieli ora inglobata nella chiesa di Sant’Agnello Maggiore. Perduti i genitori, il giovane eremita fondò con l’eredità un ospedale per i poveri sofferenti dove avvenne il suo primo miracolo. Un giorno un ladruncolo osò rubargli una gallina dell’ospedale, ma venne sorpreso da Agnello che lo rimproverò. Vistosi scoperto, il ladro reagì malamente aggredendolo. Non l’avesse mai fatto! Rimase con un braccio paralizzato mentre gli si oscurava la vista. Spaventato, chiese perdono e aiuto al santo che, raccoltosi in preghiera, riuscì ad ottenere la sua guarigione. Nel 553 l’esercito bizantino e quello degli Ostrogoti, comandato da Teia, il successore di Totila, si scontravano nei pressi della città. I napoletani terrorizzati si rivolsero al santo, ormai popolare, chiedendogli aiuto e Agnello li rassicurò dicendo che la città sarebbe stata risparmiata. La battaglia si concluse con la sconfitta dei Goti e la morte di Teia. Napoli era salva. Per esprimergli la sua gratitudine il popolo volle sistemare una sua statua presso la chiesuola di Santa Maria Intercede. Non s’era mai visto nulla di simile per una persona ancora vivente. Ma Agnello, giustamente imbarazzato, la fece poi abbattere. Siccome la sua fama aumentava di giorno in giorno, decise di allontanarsi dalla città affidando l’ospedale ai discepoli. Si ritirò dapprima a Monte Sant’Angelo, nel Gargano, presso la grotta di San Michele, poi tra i monti sanniti, in una grotta che si trovava non lontano da Alatri, a Guarcino, dove è ora un santuario frequentato dalla popolazione della zona, di cui Agnello è patrono. In quel luogo visse per sette anni, fino a quando la Vergine, apparsa in sogno, non lo invitò a tornare a Napoli. Fu allora che Agnello entrò nel monastero di San Gaudioso diventando benedettino e poi sacerdote. Nel monastero, di cui fu nominato dopo qualche anno abate, Agnello morì il 14 dicembre 595; copatrono di Napoli.