SANT’Oggi. Lunedì 15 febbraio la chiesa celebra san Claudio de la Colombiere e santi Faustino e Giovita

Oggi 15 febbraio la chiesa celebra san Claudio de la Colombière, nacque a Saint-Symphorien-d’Ozon (Francia) il 2 febbraio 1641, da famiglia nobile ed educato all’università dei gesuiti a Lione. A 17 anni entrò nel noviziato della Compagnia di Gesù, ad Avignone. In questo stesso luogo, nel 1660, passò al Collegio, per condurre a termine gli studi di Filosofia e pronunciare i primi voti religiosi. Per la sua grande capacità intellettuale, estro letterario ed eloquenza nelle prediche, nel 1666 il Superiore Generale decise di inviarlo a studiare Teologia al Collegio di Clermont, a Parigi. Qui si rivelò un eccellente oratore e professore di retorica. Venne ordinato sacerdote in giovane età, tornò di nuovo a Lione: per qualche tempo in qualità di professore, poi per dedicarsi completamente alla predicazione. Il 6 aprile 1669, Claudio ricevette gli ordini sacri e cinque anni dopo arrivò per lui il tempo chiamato da sant’Ignazio “Scuola dell’Affetto”. La saggezza del fondatore vedeva bene quanto i lunghi anni di studio e apostolato potessero essere per i suoi figli spirituali motivo di diminuzione del fervore iniziale, per questo, stabilì che ogni gesuita passasse per questo periodo di noviziato, chiamato anche Terza Prova, prima di fare la professione solenne. In questo tempo, sotto la guida di un istruttore, il religioso faceva un bilancio della sua vita, per lasciarsi condurre interamente dalla luce divina. La Casa San Giuseppe, a Lione, fu il luogo dove Claudio trascorse questo periodo, durante il quale fece un voto di compimento delle regole dell’Istituto, disponendosi ad accettare con gioia quanto determinato dalla santa obbedienza. Prima ancora di concludere il tempo regolamentare, fu ammesso ai voti solenni, pronunciati quando compiva 34 anni, il 2 febbraio 1675. Subito dopo, ricevette l’incarico di superiore della casa dei gesuiti a Paray-le-Monial, divenendo così anche il padre spirituale di santa Margherita Maria Alacoque, visitandina propagatrice del culto al Sacro Cuore di Gesù. Dopo un anno e mezzo di permanenza a Paray, nel 1676 Claudio partì per Londra, essendo stato nominato predicatore della Duchessa di York, Maria da Modena, che era cattolica fervente e aveva consentito di sposarsi col Duca, fratello di Carlo II, solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione del governo inglese ad avere un sacerdote vicino a lei. Era un incarico delicatissimo, considerati gli avvenimenti che in quel tempo agitavano l’Inghilterra. Oltre ai sermoni pronunciati nella cappella e alla costante direzione spirituale, sia orale che scritta, Claudio poté dedicarsi a una solida istruzione nella vera fede di non poche persone che avevano abbandonato la Chiesa Romana. Il lavoro così intenso e il clima poco propizio minarono la sua salute; cominciarono così a manifestarsi i sintomi di un’infezione polmonare. Alla fine del 1678, fu arrestato con un’accusa calunniosa, da parte di Titus Oates, di complotto papista. Dopo due giorni fu trasferito nel carcere di King’s Bench, dove restò tre settimane, sottoposto a gravi privazioni, finché per decreto reale fu espulso dall’Inghilterra. Tutte queste sofferenze minarono ancor più la sua salute andò peggiorando al suo rientro in Francia. Nell’inverno del 1681, essendo già molto aggravato, ritornò a Paray- le-Monial. Morì il 15 febbraio 1682, a soli 41 anni.