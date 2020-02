SANT’Oggi. Lunedì 24 febbraio la chiesa festeggia sant’Etelberto re del Kent e beato Tommaso Maria Fusco

Oggi 24 febbraio la chiesa festeggia, nacque nel Kent (Inghilterra) intorno al 552, verso il 588 essendo ancora pagano sposò a Parigi la principessa cristiana Berta (santa festeggiata il 1 maggio), figlia del re merovingico Cariberto, re dei Franchi, con la condizione di non impedire né a lei né al suo cappellano Letardo il libero esercizio della loro religione. Per l’influenza della moglie, accolse favorevolmente i missionari inviati da san Gregorio Magno a evangelizzare l’Inghilterra, sotto la guida del monaco sant’Agostino di Canterbury. Agostino giunse sull’isola di Thanet nel 597 ed Etelberto lo incontrò per la prima volta sotto una quercia: secondo le sue credenze, in questo modo egli avrebbe dissipato tutta la magia che i cristiani avrebbero potuto esercitare. Convinto della bontà della loro missione, li autorizzò a stabilirsi a Canterbury per svolgervi la loro predicazione, cosicché molti furono in breve i convertiti alla fede cristiana e tra questi lo stesso Etelberto, che fu così il primo sovrano inglese a ricevere il battesimo, nel 597. Da allora egli appoggiò con ogni mezzo la diffusione del cristianesimo nel Paese, senza tuttavia forzare mai nessuno ad aderirvi. Fonda addirittura una cattedrale a Canterbury. Etelberto creò nel Kent anche il primo codice legislativo anglo-sassone scritto, che prevedeva la protezione della Chiesa e l’istituzione di un complesso sistema di indennità. Questo codice dimostra come il Kent fosse un regno relativamente organizzato e centralizzato. Dopo un regno durato ben 56 anni, 20 dei quali vissuti da cristiano, Etelberto morì a Londra il 24 febbraio 616.