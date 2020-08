SANT’Oggi. Lunedì 31 agosto la chiesa celebra san Giuseppe di Arimatea, san Paolino di Treviri e san Raimondo Nonnato

Oggi 31 agosto la chiesa celebraè un personaggio del Nuovo Testamento, era un uomo ricco, «buono e giusto» di Arimatea, un consigliere (probabilmente membro del Sinedrio) che non aveva votato per la condanna di Gesù, al contrario era uno dei suoi discepoli e viene detto che stava cercando il regno di Dio, coinvolto in modo particolare nella crocifissione e deposizione di Gesù. Giuseppe svolge un ruolo di rilievo nei racconti della Passione di Gesù contenuti nei vangeli canonici, in quanto uomo benestante che simpatizzava per la causa del Nazareno, dopo la morte di Gesù Giuseppe ottenne il corpo da Pilato, comprò dei lenzuoli di lino, ve lo avvolse e lo seppellì nella sua tomba di famiglia nuova, a Gerusalemme che aveva fatto scavare in una cava rocciosa, predisposto probabilmente alla sua stessa sepoltura. Egli stesso organizza le operazioni di recupero e sepoltura del corpo di Cristo finanziando l’acquisto del lenzuolo di lino in cui avvolgerà le membra martoriate e della mistura di unguenti profumati con cui ne profumerà il corpo malgrado la sua riluttanza a manifestare la sua simpatia nei confronti del condannato per via della sua posizione. Il sacerdote sfrutta la sua stessa carica per sollecitare personalmente Pilato ad autorizzare la rimozione e le esequie del Cristo. Nei vangeli sinottici (Luca, Marco e Matteo) l’episodio si ripete secondo uno schema ben determinato: presentazione di Giuseppe, richiesta del corpo di Gesù a Pilato da parte di Giuseppe, che poi lo depone dalla croce, lo avvolge in un sudario e lo mette nella tomba, che viene chiusa.