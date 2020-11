SANT’Oggi. Martedì 10 novembre la chiesa celebra san Leone Magno, sant’Andrea Avellino e : sant’Oreste di Tyana

Oggi 10 novembre la chiesa celebra, 45° vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica; nacque a Roma alla fine del IV secolo, da genitori originari della Toscana. La sua istruzione, di ottimo livello e di tipo aristocratico, ebbe luogo nella stessa città, dove pure intraprese la carriera ecclesiastica, raggiungendo ben presto cariche di sicuro prestigio e responsabilità. Verso il 430 Leone, ormai diacono, era diventato uno dei personaggi più influenti, consultati e ascoltati del clero romano. Recatosi in Gallia per una missione diplomatica affidatagli dalla corte imperiale lo raggiunse la notizia che, era morto papa Sisto III, fu consacrato il 29 settembre 440, suo successore. E così Leone saliva sulla barca di Pietro, agitata dai venti delle eresie e dalle tempeste delle politiche imperiali. Non potevano fare scelta migliore, visti i tempi difficili, le invasioni barbariche, nei quali ebbe ad esercitare il suo ministero di pastore supremo. Leone incarnò in sé le caratteristiche di moderazione e di equilibrio, derivanti dalla cultura romana aperta a tutti i popoli, e la spinta innovativa e per certi versi rivoluzionaria derivante dal cristianesimo. Leone affermò validamente la propria autorità su tutto l’Occidente; con i suoi sermoni, che accompagnano tutto l’anno liturgico, rivelano come egli fosse un pastore solerte nel guidare e istruire, molto attento soprattutto nel salvaguardare la chiesa dai pericoli dell’eresia. Fu particolarmente severo verso i manichei e i pelagiani. Vigilò con severo controllo sui vescovi d’Italia, insistendo sulla necessità di uniformare gli usi correggendo gli abusi e risanando i disaccordi. Nei suoi rapporti con l’Oriente si trovò di fronte ad una certa resistenza. La prima grana che ebbe ad affrontare in campo dottrinale fu l’eresia del monaco Eutiche, e cioè il monofisismo (dove si riconosceva la sola natura divina di Cristo). Un’eresia pericolosa quanto dirompente per la fede cristiana. Eutiche si era appellato allo stesso Leone, perché era stato condannato dal vescovo Flaviano di Costantinopoli. Leone scrisse e mandò a quest’ultimo una importante Lettera in cui prendeva posizione netta a favore delle due nature, divina e umana, in una sola persona, il Cristo. È la famosa opera Tomus ad Flavianum. Sembrava tutto risolto, ma le cose si complicarono perché l’imperatore Teodosio aveva convocato un sinodo a Efeso, nel 449, nel quale si riabilitava Eutiche e la sua dottrina. Leone da Roma rifiutò energicamente quell’assemblea, che egli riteneva scandalosa e scrisse all’imperatore ribadendo la sua posizione contro il monofisismo. Nel 451 convocò un Concilio Ecumenico a Calcedonia è passato alla storia come uno dei più importanti concili, fu un trionfo per il papa, perché tutti i partecipanti si dichiararono concordi con l’impostazione di Leone. Ma Leone non dovette solo combattere contro i nemici dell’ortodossia cattolica, armati, di filosofia e teologia, ma anche contro nemici armati: Attila e i suoi Unni. L’incontro Leone-Attila avvenne vicino a Mantova. E fu positivo. Leone aveva risparmiato Roma da un altro saccheggio. Gli storici ci dicono che non furono solamente le parole di Leone a fermare Attila e a fargli invertire la rotta, ma che Attila vide in visione dietro Leone a difenderlo gli apostoli Pietro e Paolo, armati. Tre anni dopo su Roma si abbatterono i Vandali di re Genserico. Questa volta Leone non riuscì a proteggere Roma dal saccheggio, ma grazie al suo intervento i Vandali risparmiarono la vita ai romani e non ridussero la città in cenere. Morì il 10 novembre 461, a 60 anni.