SANT’Oggi. Martedì 28 aprile la chiesa celebra san Luigi Maria Grignion de Montfort, santa Gianna Beretta Molla e san Pietro Chanel

Oggi 28 aprile la chiesa celebra(Louis-Marie Grignion de Montfort), nacque a Montfort-la-Cane (Francia) il 31 gennaio 1673. I primi anni di vita di Luigi Maria furono trascorsi in parte con i genitori a Montfort, in parte presso una nutrice, mère Andrée, in una casa di famiglia nella campagna vici¬na. Nel 1684, all’età di 11 anni, venne mandato alla scuola del collegio gesuita Saint Thomas Becket di Rennes. Lasciò il collegio il 2 novembre 1692, per dirigersi a Parigi, dove frequentò il seminario di Saint Sulpice. Per gli studi frequentava la vicina Università della Sorbona per l’insegnamento della teologia. Nel 1695 fu ammesso al “piccolo seminario”, dove ebbe come direttore spirituale François Leschassier, che accortosi della preparazione di Luigi Maria, gli fece frequentare solamente le lezioni serali. Il 5 giugno 1700 venne ordinato sacerdote. Luigi Maria avrebbe voluto svolgere il suo ministero in Canada come missionario, ma padre Leschassier, diventato superiore generale, glielo impedì, preferendo che rimanesse in seminario per occuparsi della formazione dei candidati al presbiterato. Luigi Maria rifiutò l’incarico, venne allora inviato a Nantes, presso la comunità di Saint Clément, una comunità di sacerdoti che predicava le missioni popolari. Vi si fermò circa un anno e svolse un pò di ministero, ma il ritmo di vita gli sembrò trop¬po fiacco e alla prima occasione abbandonò la comunità. Si recò a Poitiers, dove visitò l’ospizio dei poveri, qui trovò un ambiente che sentiva più adatto al suo zelo di giovane prete. Emersero là le sue doti di organizzatore, sia per mettere ordine esterno, che a favore del bene delle anime. Tornò a Parigi e per qualche mese ritentò l’espe¬rienza tra i poveri del grande ospizio parigino. Nulla da fare, era il 1703 e Luigi Maria non aveva ancora trovato la sua strada. Nella primavera del 1704 egli riprese il cammino verso Poitiers, viaggiando a pie¬di come faceva sempre. In quella città poté rimanere per due anni, dedicandosi alle missioni popolari e ottenendo buoni risultati, ma non mancarono incomprensioni e opposizioni e alla fine il vescovo lo allontanò dalla diocesi. Luigi Maria obbedì, e decise di andare a Roma per chiedere consiglio al papa. Partì da Poitiers nel marzo 1706, fece il viaggio a piedi. Clemente XI lo ricevette il 6 giugno 1706 e lo confermò nella missione di evangelizzare il popolo. Per altri 5 anni, fino verso il 1711, Luigi Maria lavorò in diverse diocesi. Predicò la missione al popolo, di parrocchia in parrocchia. Al suo fianco trovia¬mo Mathurin Rangeard, che lo seguirà sempre e altri “fratelli” si aggiunsero più tardi, questi lo aiuteranno nelle missioni. Rendendosi conto che la sua vita non sarebbe durata ancora a lungo, pensò di dedicarsi al progetto che gli stava più a cuore, la fondazione che chiamerà “Compagnia di Maria”. Si dedicò maggiormente a costituire la sua compagnia di missionari, anche se tra i collaboratori di quel momento erano solo alcuni che pensavano di legarsi a lui. La vita di Luigi Maria si concluse mentre predicava ancora una missione, indebolito dalle fatiche e vinto da una polmoni¬te. Morì a Saint Laurent sur Sevre il 28 aprile 1716, a 43 anni.