SANT’Oggi. Martedì 31 dicembre la chiesa ricordala Sacra Famiglia, san Silvestro I, san Giovanni Francesco Regis,beato Alano di Solminihac e Servo di Dio Gaetano Mauro

Oggi 31 dicembre la chiesa ricordala, la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe cade nel Tempo di Natale. Secondo il calendario del rito romano nella domenica che intercorre tra il Natale ed il Capodanno; in assenza della domenica la si festeggia il 30 dicembre. Nella liturgia cattolica si cominciò a celebrare la festa della Sacra Famiglia, localmente, nel XVII secolo; più tardi fu fissata alla terza domenica dopo l’Epifania, nel1893 da Leone XIII, infine nella domenica all’interno dell’ottava dell’Epifania, nel 1921 da Benedetto XV. Nel Vangelo di Matteo, dopo l’adorazione dei Magi, un angelo avverte Giuseppe di fuggire in Egitto poiché Erode vuole uccidere il bambino Gesù; la sacra famiglia quindi permarrà in Egitto fino alla morte del re, il quale aveva ordinato di uccidere tutti i neonati maschi di Betlemme nel vano intento di liberarsi di Gesù. Morto Erode, la sacra famiglia fece ritorno a Nazareth. Nel Vangelo di Luca si trovano invece l’episodio della circoncisione del bambino secondo la legge di Mosè, e lo smarrimento e ritrovamento di Gesù dodicenne al tempio di Gerusalemme; ritrovato dopo tre giorni di ricerca, la santa famiglia fece ritorno a Nazareth dove Gesù crebbe sottomesso ai genitori. Nella dottrina cristiana la Sacra Famiglia è stata sempre ritenuta un modello fondamentale della famiglia umana. I legami di affetto, di amore, di comprensione che le famiglie umane sono chiamate a rinnovare continuamente, sono particolarmente espressi e vissuti nella Sacra Famiglia.