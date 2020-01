SANT’Oggi. Sabato 11 gennaio la chiesa celebra san Paolino II di Aquilea, san Tommaso da Cori e …

Oggi 11 gennaio si festeggia san Paolino II di Aquilea, nacque a Premariacco (Udine) nel 750 circa. Sull’infanzia e la giovinezza di questo santo si sa ben poco. Paolino ricevette una solida formazione culturale e, dopo approfonditi studi teologici, fu ordinato sacerdote. L’imperatore Carlo Magno fu talmente conquistato dallo spirito e dalle doti di Paolino che, intorno al 776, lo volle ad Aquisgrana, alla sua corte, dove quest’erudito insegnò alla scuola di palazzo. In questo periodo nacque l’amicizia tra Paolino e Alcuino, che insegnava all’imperatore e a tutta la sua famiglia e che si trovava al centro della vita intellettuale dell’epoca. Nel 787, Carlo Magno nominò Paolino patriarca di Aquileia, un episcopato di importanza strategica per l’espansione franca verso i territori non cristianizzati degli Slavi e degli Avari. Come patriarca, Paolino fu uno dei protagonisti della vita religiosa del tempo. Nel 792 partecipò al sinodo di Ratisbona, che censurò una prima volta la dottrina adozionista, che affermava che Cristo sarebbe stato un uomo innalzato al livello divino e dotato di forza divina. Nel 794 fu tra i principali attori del sinodo di Francoforte, che produsse una nuova e più decisa condanna dell’eresia, anche sulla base del Liber Sacrosyllabus contra Elipandum, uno scritto di Paolino che egli presentò a nome dei vescovi italiani. Nel 796-797 Paolino convocò un sinodo a Cividale, cui presero parte i vescovi suffraganei di Aquileia, per applicare le direttive di disciplina ecclesiastica dettate dalla corte nell’Admonitio generalis del 787; il sinodo si pronunciò anche a favore del Filioque. Divenuto ormai teologo di fama, Paolino scrisse su incarico di Carlo una confutazione definitiva della dottrina adozionista. Operò profonde trasformazioni nella sua diocesi, con riforme liturgiche, come si può desumere dagli atti del Concilio di Cividale, del 796. Morì a Cividale del Fiuli (Udine) il 11 gennaio 802.