SANT’Oggi. Sabato 18 aprile la chiesa celebra san Galdino di Milano, beata Maria dell’Incarnazione e beato Luca Pass

Oggi 18 aprile la chiesa celebra(Galdino della Sala), nacque a Milano nei primi anni del XII, da una famiglia appartenente alla piccola aristocrazia cittadina. Fu cancelliere e nel 1149 divenne arcidiacono, acquisendo una posizione eminente in seno al capitolo della cattedrale, in un periodo cruciale della lotta dei comuni italiani contro Federico I Barbarossa, lotta che non fu soltanto politica, ma anche religiosa, soprattutto quando, alla morte di Adriano IV, il 1 settembre 1159, sfociò in scontro aperto il dissidio tra la Sede apostolica e Federico Barbarossa e al nuovo papa Alessandro III fu contrapposto dalla fazione filoimperiale, minoritaria nel Collegio cardinalizio, l’antipapa Vittore IV, Galdino prese posizione pubblicamente e si schierò, come il suo arcivescovo Oberto da Pirovano, sostenendo Alessandro III. Nell’agosto 1160, in un clima carico di tensioni, in un momento in cui gli interessi della Santa Sede e quelli del Comune di Milano sembravano coincidere nello sforzo contro il Barbarossa, Galdino si trovava, sempre al seguito del suo arcivescovo e insieme con gli altri più importanti membri del capitolo della cattedrale, sul campo di Carcano accanto alle truppe milanesi nella giornata in cui queste ultime inflissero una seria sconfitta a Federico. E quando nel marzo 1162, alla vigilia della distruzione di Milano, l’arcivescovo abbandonò la città per non essere costretto a fare atto di omaggio all’imperatore, Galdino lo seguì nell’esilio. Galdino incontrò quindi Alessandro III a Genova e lo seguì in un suo viaggio a Maguelonne, Montpellier, giungendo sino a Clermont. Successivamente seguì ancora il pontefice in Sicilia e quindi a Roma dalla quale tornò nel 1165. Quando Alessandro III tornò alla guida della Chiesa nel 1165, egli nominò Galdino cardinale prete con il titolo di Santa Sabina, morto a Benevento il 27 marzo 1166 l’arcivescovo Oberto, nel timore che gli scismatici eleggessero un arcivescovo indegno, lo nominò suo successore sulla cattedra milanese, consacrandolo egli stesso, il 18 aprile 1166, quale arcivescovo di Milano. Fu il primo arcivescovo di Milano insignito della porpora cardinalizia. Seguendo le direttive pontificie, diede pieno appoggio alla Lega Lombarda dei Comuni, costituitasi quello stesso anno a Pontida, e favorì, nel 1168, la fondazione di Alessandria, così chiamata in onore di papa Alessandro III, che fu il primo centro di resistenza al Barbarossa e diventò poi, per interessamento di Galdino, sede episcopale suffraganea di Milano. Uomo di grande carità, Galdino organizzò la distribuzione del pane ai poveri e sentì fin dagli inizi quale pericolo rappresentassero per la fede le nascenti eresie dei catari, contro le quali predicò vigorosamente senza risparmiarsi. La morte lo colse mentre predicava, dal pulpito, nella chiesa di santa Tecla a Milano, da dove stava terminando un sermone contro gli eretici Catari. Morì il 18 aprile 1176; patrono della Lombardia.