SANT’Oggi. Sabato 2 gennaio la chiesa celebra santi Basilio Magno, San Gregorio Nazianzeno e san Giovanni Buono

2 gennaio: San Gregorio Nazianzeno, nacque ad Arianzo nei pressi di Nazianzo (attuale Güzelyurt in Cappadocia), Il padre, che era ebreo della setta degli Hypsistiani, fu convertito dalla moglie al cristianesimo e divenne vescovo di Nazianzo. Il fratello san Cesario fu dottore presso la corte dell’imperatore Giuliano e governatore di Bitinia. Gregorio, nato qualche anno dopo il concilio di Nicea nel quale si condannò l’eresia ariana, fu fortemente condizionato per tutta la vita dalle lotte che si scatenarono attorno alla definizione della vera natura della Trinità. Studiò prima a Cesarea in Cappadocia, dove conobbe e divenne amico di san Basilio, poi a Cesarea marittima e ad Alessandria presso il Didaskaleion (la scuola catechetica di Alessandria), infine ad Atene, sotto Imerio; qui conobbe il futuro imperatore Giuliano l’Apostata. Raggiunse poi l’amico Basilio nel monastero di Annisoi, nel Ponto. Ma abbandonò presto questa esperienza per tornare a casa, dove sperava di condurre una vita ancora più ritirata e contemplativa. Nel 361 fu ordinato sacerdote suo malgrado, dal padre, vescovo di Nazianzo. Dapprima reagì fuggendo, ma poi accettò di buon grado la decisione paterna. Nel 372 l’amico Basilio, allora vescovo di Cesarea, costretto dalla politica ariana dell’Imperatore Flavio Valente a moltiplicare il numero delle diocesi sotto la sua giurisdizione per sottrarle all’influenza ariana, lo nominò vescovo di Sasima. Gregorio non raggiunse mai la sua sede vescovile in quanto solo con le armi in pugno sarebbe potuto entrarvi. Morto il padre, tornò a Nazianzo, dove diresse la comunità cristiana. Nel 379, salito al trono Teodosio I, Gregorio fu chiamato a dirigere la piccola comunità cristiana che a Costantinopoli era rimasta fedele a Nicea. Nella capitale dei cristiani di Oriente pronunciò i cinque discorsi che gli meritarono l’appellativo di “Teologo”. Fu lui stesso a precisare che la “teologia” non è “tecnologia”, essa non è un’argomentazione umana, ma nasce da una vita di preghiera e da un dialogo assiduo con il Signore. Nel 380 Teodosio lo insediò vescovo di Costantinopoli e lo fece riconoscere come tale dal II Concilio Ecumenico nel maggio del 381. Nell’autunno del 382 divenne vescovo di Nazianzo per poi, dopo un anno, ritirarsi in solitudine ad Arianzo, dove morì nel 390 .

2 gennaio: san Giovanni Buono, nacque a Recco o a Camogli (Genova), da una nobile famiglia. Ancora bambino sarebbe stato condotto a Milano, dove affrontò gli studi ecclesiastici e venne incardinato nella Chiesa milanese. Dal 573 i vescovi di Milano risiedevano in esilio volontario a Genova a causa delle persecuzioni di matrice ariana. Nel frattempo, dopo quasi 80 anni di esilio forzato, Rotari re longobardo, conquistò nel 641 la Liguria fino a Ventimiglia, il vescovo Forte, arcivescovo di Milano, fuggì probabilmente dalla città e si rifugiò presso il Papa, rinunciando al proprio incarico ed affidando l’amministrazione della diocesi a Giovanni. Rotari si accordò con il clero ambrosiano circa il ritorno del loro vescovo alla sua sede naturale. Fu così che Giovanni, ormai apprezzato da tutti per le sue doti umane e per la sua intelligenza, all’incirca nel 641 fu acclamato 36° vescovo di Milano, primo a sedere nuovamente nella ripristinata sede episcopale della città lombarda. La sua umiltà e la sua generosità divennero quasi proverbiali fra il gregge affidato alle sue cure pastorali, che presto iniziò a soprannominarlo semplicemente ed affettuosamente Giovanni “il Buono”. Morì a Milano, nel 651, dopo almeno una decina d’anni di episcopato.