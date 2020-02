SANT’Oggi. Sabato 8 febbraio la chiesa ricorda san Girolamo Emiliani e santa Giuseppina Bakhita

Oggi 8 febbraio la chiesa ricorda san Girolamo Emiliani, nacque a Venezia nel 1486 da una famiglia nobile, il padre era senatore della Serenissima, la madre era discendente di dogi. A 10 anni rimase orfano di padre e nel 1506 iniziò la carriera pubblica. Nel 1511 andò a Castelnuovo di Quero a sostituire il fratello Luca, ferito in guerra, e durante un violento assedio nemico, venne catturato e imprigionato, nei sotterranei del castello. Nei giorni passati nella solitudine della prigione si avvicinò alla preghiera, trovandosi, improvvisamente libero, grazie alla intercessione della Vergine, passando inosservato tra i nemici, andò a Treviso nel santuario di Santa Maria Maggiore per sciogliere il suo voto, ponendo sull’altare le catene che lo avevano tenuto prigioniero. Al termine del suo mandato a Castelnuovo, nel 1527 abbandonò l’attività militare e politica per occuparsi della vedova del fratello, e dei tre nipoti, amministrando il loro patrimonio. Più tardi, essendo deceduto un altro fratello, prese a carico anche i suoi tre figli. Tornato a Venezia si dedicò interamente a Dio, accostandosi alle esperienze spirituali e caritative; nel 1522 era stato fondato per opera di san Gaetano Thiene l’ospedale degli Incurabili e lì Girolamo conobbe anche nel 1527 Gian Piero Carafa (futuro Paolo IV) che diventò il suo direttore spirituale, e i primi teatini giunti da Roma, che lo coinvolsero nella loro attività a favore dei poveri e degli ammalati. Nel corso della tremenda carestia che infierì nella regione nel 1528-29, Girolamo prestò assistenza nell’Ospedale degli Incurabili, accogliendovi tutti quelli che vi si presentavano, ma soprattutto gli orfani che raccoglieva dalla strada. Per questi ultimi rilevò una bottega, per insegnare loro i primi elementi della dottrina cristiana e per avviarli all’arte della lana. Il tifo petecchiale colpì anche lui in quel periodo, riducendolo in fin di vita, ma ne guarì miracolosamente; allora egli decise di rinunciare ad ogni proprietà per dedicarsi interamente ai poveri, ai sofferenti e agli orfani. Il 6 febbraio 1531 lasciò la casa paterna, fece formale rinuncia di tutti i suoi beni in favore dei nipoti, sostituisce gli indumenti patrizi con un saio e va a vivere a San Rocco, dove aprì una nuova bottega per gli orfanelli, dove impartisce un’istruzione di base e una formazione cristiana. Due anni dopo, per esortazione di alcuni amici e dietro invito di alcuni vescovi, cominciò un suo itinerarium caritatis attraverso varie città, dove diede vita a molteplici fondazioni per l’assistenza dei più bisognosi. Nel 1532 convocò a Merone, per coordinare i metodi di lavoro, in quello che si può definire il primo capitolo generale dell’Ordine che si andava formando con la denominazione di “Compagnia dei servi dei poveri”. Tra il 1532 e il 1533 costituisce la prima comunità a Bergamo, dove fondò l’Orfanotrofio della Misericordia; nel 1934 costituisce una comunità a Somasca, un paese tra Bergamo e Lecco nella Valle di San Martino, da lui scelto come sede centrale dell’istituzione. La nuova famiglia religiosa sarà approvata da papa Paolo III nel 1540; successivamente papa Pio IV la eleverà a Ordine Religioso, con il titolo di Chierici Regolari di Somasca (somaschi). Verso la fine del 1536 Girolamo fu invitato dal cardinale Carafa a Roma, ma nei primi mesi dell’anno successivo scoppiò nella Valle di San Martino una epidemia di peste, che contagiò anche lui. Morì a Somasca l’8 febbraio 1537; patrono degli orfani e della gioventù abbandonata.