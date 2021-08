SANT’Oggi . Venerdì 13 agosto la chiesa festeggia sant’Ippolito di Roma, san Giovanni Berchmans, san Cassiano di Imola, e beato Marco d’Aviano

Oggi 13 agosto la chiesa festeggia, nacque in Asia Minore nel 170 circa, è stato un teologo e scrittore romano, primo antipapa della storia della Chiesa. Prima della morte si riconciliò con il papa legittimo, san Ponziano, insieme al quale subì il martirio; pertanto è considerato come il primo antipapa della storia ad essere stato canonizzato. Sulla sua persona ci sono pervenute scarse informazioni, spesso in contrasto tra loro. Dalle notizie tramandate da Eusebio di Cesarea, san Girolamo, papa Damaso I e Prudenzio, si desume che nacque probabilmente in Asia Minore, dove dovette studiare teologia, esegetica e retorica; divenuto un esponente importante della Chiesa, giunse come prete a Roma sotto il pontificato di papa Zefirino. Ippolito, sacerdote, colto e austero, poco incline all’indulgenza e timoroso che in ogni riforma si celasse l’errore, era giunto ad accusare di eresia lo stesso pontefice san Zefirino e il diacono Callisto. Il durissimo confronto tra Callisto ed Ippolito raggiunse l’apice trasformandosi in scisma quando il primo divenne papa, nel 217, immediatamente Ippolito lasciò la comunione della Chiesa di Roma e fu eletto antipapa da una ristretta schiera di seguaci da lui chiamati “Chiesa”, in contrasto con la maggioranza dei romani da lui chiamati “Scuola di Callisto”. Ippolito accusava Callisto di essere caduto nell’eresia di Teodato prima e di Sabellio poi, inoltre lo accusava di lassismo morale nei confronti di peccati gravi quali l’adulterio e l’omicidio. Ippolito continuò la sua opposizione alla Chiesa di Roma come antipapa anche durante i pontificati dei due successori di Callisto: sant’Urbano I e san Ponziano. Intanto l’imperatore Alessandro Severo veniva ucciso in Germania dai suoi legionari e gli subentrava Massimino il Trace, che rispolverò gli antichi editti persecutori nei confronti dei cristiani. Trovandosi di fronte a una Chiesa con due capi, senza pensarci su spedì entrambi ai lavori forzati in una miniera della Sardegna. Secondo la tradizione cattolica lo scisma rientrò nel momento in cui Ippolito incontrò Ponziano (secondo successore di Callisto) sull’isola. Ponziano è il primo papa deportato. Era un fatto nuovo che si verificava nella Chiesa e Ponziano seppe risolverlo con saggezza e umiltà: perché i cristiani non fossero privati del loro pastore rinunciò al pontificato, e anche questa spontanea rinuncia è un fatto nuovo. Il gesto generoso di Ponziano deve aver commosso l’intransigente. Essi, riconciliatisi, invitarono i rispettivi seguaci a fare altrettanto. La morte li colse entrambi nell’isola e le salme dei due martiri raggiunsero Roma. Morì in Sardegna nel 235.