SANT’Oggi. Venerdì 27 marzo la chiesa ricorda san Ruperto di Salisburgo e beato Francesco Faà di Bruno

Oggi 27 marzo la chiesa ricorda, originario dell’Irlanda, nacque verso il 670 d.C., discendeva dai Robertini o Rupertini, un’importante famiglia che dominava con il titolo di conte nella regione del medio e alto Reno. I Robertini erano imparentati con i Carolingi e centro della loro attività era Worms. Qui Ruperto ricevette la sua formazione di stampo monastico irlandese. Verso il 700, si sentì spinto alla predicazione e alla testimonianza monastica itinerante e si recò perciò in Baviera, ottenendo buoni risultati a Ratisbona (Germania) e Lorch, dove la popolazione, pur avendo abbracciato il cristianesimo, aveva ancora bisogno di approfondire la fede e la vita cristiana. Appoggiato dal conte Theodone II di Baviera, sul lago Waller, fondò una chiesa, dedicata a San Pietro. Divenuto vescovo di Salisburgo (Austria), aveva altri progetti e ottenne dal conte un altro territorio sul fiume Salzach, e il conte donò a Ruperto una proprietà presso Salisburgo, nei pressi dell’antica e cadente città romana di Juvavum. Il monastero che vi costruì, lo dedicò a San Pietro. Il suo sviluppo fu opera anche di dodici collaboratori che Ruperto fece venire dalla sua terra d’origine: tra essi Cunialdo e Gislero, onorati come santi. Non lontano dal monastero di San Pietro, sorse pure un monastero femminile, affidato alla direzione dell’abbadessa Erentrude, nipote di Ruperto. Queste due comunità religiose furono fonte di irradiazione di vita cristiana per tutta la regione. Fu questo manipolo di coraggiosi che fece sorgere la nuova Salisburgo («la città del sale»), che a giusto titolo riconosce in Ruperto non solo come primo vescovo ma anche come il proprio ri-fondatore. Morì il 27 marzo 718; patrono di Salisburgo.