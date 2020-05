SANT’Oggi. Venerdì 29 maggio la chiesa celebra san Massimino di Treviri, sant’Orsola Ledóchowska e beato Rolando Maria Rivi

Oggi 29 maggio la chiesa celebra, nacque a Silly (Francia) nel III secolo, da una nobile famiglia. Fratello di san Massenzio, vescovo di Poitiers. Dalla città natia di Silly si trasferì nella città di Treviri (attuale Germania), che in quegli anni era la capitale dell’Impero d’Occidente. Giunto a Treviri, Massimino venne nominato presbitero grazie alla guida incessante del vescovo Agrizio, di cui prese il posto negli anni intercorrenti tra il 320 ed il 330. Le opere di Massimino si registrano sotto il governo dei figli di Costantino il Grande. Una testimonianza, a quanto pare attendibile, racconta che già sotto il governo di Costantino, che si era subito distinto per il suo appoggio alla reazione antinicena, Massimino mostrò il suo impegno per difendere l’ortodossia. Durante il viaggio verso Roma sarebbe stato aggredito da un orso che gli divorò l’asino, in groppa al quale aveva caricato tutti i suoi bagagli; Massimino assistette impassibile a quella abbuffata, poi avrebbe costretto l’orso a trasportargli il pesante carico. L’orso con cui il vescovo dovette combattere il santo vescovo rappresenta metaforicamente parlando l’imperatore ariano di Costantinopoli, Costante, che aveva esiliato i due grandi campioni dell’ortodossia, sant’Atanasio d’Alessandria e san Paolo di Costantinopoli. In questa circostanza si mostrò coraggioso non solo offrendo ospitalità e sostegno ai due patriarchi esuli, ma adoperandosi con successo si recò a Costantinopoli presso lo stesso l’imperatore, che alla fine cedette e permise che i due vescovi tornassero alle loro rispettive diocesi. Morì a Poitiers il 12 settembre 349, lontano dalla propria sede episcopale