SANT’Oggi. Venerdì 4 giugno la Chiesa celebra il Sacratissimo Cuore Immacolato di Maria e …

4 giugno: San Francesco Caracciolo, nobile di nascita e sacerdote abruzzese, fondatore della Congregazione dei Chierici Regolari Minori (caracciolini), a ventidue anni venne colpito da una malattia che le sfigurò il volto: promise di abbracciare lo stato ecclesiastico in caso di guarigione e, esaudito, si trasferì a Napoli per adempiere al suo voto, ordinato sacerdote si dedicò alla cura dei poveri e degli infermi e si iscrisse alla compagnia dei Bianchi una confraternita dedita all’assistenza ai carcerati e ai condannati a morte; per uno scambio di omonimia, gli fu recapitata erroneamente una lettera di Giovanni Agostino Adorno e Fabrizio Caracciolo contenente l’invito a unirsi a loro per dare inizio a una nuova congregazione religiosa: lo scambio di persona venne ritenuto un segno della Provvidenza e venne ammesso nel numero dei futuri fondatori dell’istituto, i tre si ritirarono nell’eremo dei Camaldoli di Napoli, dove stesero la regola della futura congregazione dei Chierici Regolari Minori, patrono dei cuochi.

4 giugno, beato Giacomo Capocci da Viterbo, religioso viterbese dell’Ordine di Sant’Agostino poi arcivescovo di Benevento e di Napoli, considerato uno dei maggiori teologi scolastici, per l’acume del suo ingegno, meritò l’onorifico titolo di doctor speculativus, Bonifacio VIII gli manifestò la sua stima ordinandolo prima arcivescovo di Benevento e dopo soli tre mesi arcivescovo di Napoli, il suo ruolo fu importante anche in occasione della canonizzazione del santo pontefice Celestino V in quanto fu affidata proprio a lui la causa, da parte di papa Clemente V: per istruire tale causa ascoltò non meno di trecento testimoni, tra Campania ed Abruzzo ed in tale attività seguitò sino alla morte, avvenuta a Napoli, con fama di santità.