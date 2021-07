SAVIANO. Affisioni abusive in paese. Gennaro Scognamiglio: “nulla è cambiato negli anni”

La denuncia è di un cittadino di Saviano, Gennaro Scognamiglio, che già nel 2016 aveva presentato denuncia alle autorità denunciando l’affissione abusiva di manifesti in città. Ecco cosa ci scrive:

“Sono anni che mi batto per il decoro urbano del mio paese. Queste foto sono state scattate stamattina, 15 luglio 2021, nel centro storico di Saviano ed una di esse proprio davanti alla casa del sindaco che è cambiato, ma non è cambiato nulla. Sabato ci sarà la commemorazione del sindaco deceduto Carmine Sommese, a 15 mesi dal suo decesso. Vi allego copia della denuncia da me presentata nel 2016 e, da allora, non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata. La nuova amministrazione aveva promesso mari e Monti, ma, a 9 mesi dal suo insediamento, è assente nel paese. E questo è solo uno dagli aspetti negativi.”





