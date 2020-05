Saviano, altri 5 contagi oggi nella città del Carnevale. I casi salgono a 13

A Saviano si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus, altri cinque contagiati nella città diventata famosa nella cronaca nazionale per i funerali del sindaco, Carmine Sommese, stroncato proprio dal Covid-19. Dal comunicato del vicesindaco Carmine Addeo, si attesta: “Oggi ho appreso dall’Asl Napoli 3 Sud, che nel Comune di Saviano altre 5 persone sono risultate positive al test Covid-19. Trattasi di soggetti che già erano stati precedentemente posti in quarantena, perché appartenenti a gruppi familiari che avevano avuto contatti con un soggetto risultato positivo. Chiaramente con ordinanza emessa in data odierna, abbiamo provveduto, come per legge, a prorogare la quarantena degli stessi. Si porta a conoscenza della cittadinanza che a causa di quanto sopra descritto, i cimiteri resteranno ancora chiusi e saranno, con immediatezza, aperti appena le condizioni sanitarie lo consentiranno”.

