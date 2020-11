SAVIANO. COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2020. ​Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate

Si è celebrato il 4 Novembre 2020 a Saviano, in maniera molto semplice e riduttiva, la Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate in memoria dei caduti di tutte le guerre. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale di Savino, ha visto la partecipazione molto limitata dei cittadini, delle Autorità militari e della protezione Civile, a causa delle norme anti-Covid 19. Dopo il tradizionale saluto alla bandiera, ha fatto seguito l’intervento del neo Sindaco Avv, Vincenzo Simonelli, che ha ricordato gli episodi e i tragici avvenimenti dei militari, avvenuti sui campi di battaglia, dove molti uomini hanno sacrificato la propria vita per rendere l’Italia libera ed Indipendente.. Poi il Primo Cittadino ha deposto la Corona d’Alloro sul Monumento ai Caduti e sulla Lapide del Milite Ignoto, Il Sindaco ha, inoltre, rivolto un saluto alle Forze Armate ricordando il ruolo che svolgono: nel fornire un decisivo contributo delle varie esigenze sociali, naturali e oggi anche sanitarie. (Pasquale Iannucci)

