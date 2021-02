SAVIANO. CONFERENZA “RIENTRIAMO A SCUOLA CON SICUREZZA”

Sabato 30 Gennaio 2021 alle ore 17,15 attraverso la visione On Line f (live) la Conferenza “rientriamo a scuola con sicurezza”, è stata organizzata dal Comune di Saviano nella persona del Sindaco Avv. Vincenzo Simonelli, insieme alla Prof.ssa Paola Ammirati, Assessore alla Cultura e all’Istruzione, che ha moderato l’incontro Sonointervenuti il Sindaco e la Dott.ssa Santina Pierro, Assessore alle politiche sociali e sanitarie con i saluti, le informazioni e i chirimrnti nell’ambito della prevenzione sanitaria. Successivamente sono intervenuti: il Dott. Mauro Miniscalco, medico del lavoro, che ha dato utili suggerimenti sanitari e di prevenzione da rispettare nel rientro a scuola; l’Ing. Giuseppe Antonio De Sena ha affermato che le strutture tecniche degli Istituti sono adatte ad un rientro a scuola in sicurezza; il Prof.Domenico Ciccone, D.S. dell’I.S.“LeviMontalcini Ferraris”Saviano–Marigliano,ha assicurato che saranno adottate tutte le procedure : “Le varie scuole di Saviano hanno attivate tutte le procedure di protezione e sanitarie idonee al rientro a scuola. Infatti, i D.S. dei plessi del territorio hanno concordato il rientro a scuola, rimandandolo all’ 8 Febbraio per ragione di prudenza ed esigenze di carattere logistiche. Pertanto nella data del rientro, è stata disposta la disinfezione per tutti i locali scolastici degli istituti sup. di II° grado. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo