SAVIANO. Consegnate dal sindaco di Napoli De Magistris 1000 mascherine alla Caritas Nolana. VIDEO e FOTO

Sono state consegnate ufficialmente questa mattina dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris alla Caritas Nolana, 1000 mascherine anti COVID – 19. In rappresentanza dell’associazione cattolica del nolano vi era don Paolino Franzese il quale ha ringraziato il sindaco per la generosità e l’aiuto offerto per le persone meno abbienti di cui la Caritas in questi giorni di emergenza si sta facendo carico nell’aiutare chi soffre la grave crisi economica. In allegato il video della consegna.





adsense – Responsive – Post Articolo