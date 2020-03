SAVIANO. Distribuiti farmaci essenziali per a persone con problemi cronici. L’iniziativa e dei ragazzi di Unitas

“In un momento così delicato con una crisi così importante su scala nazionale, i problemi e le difficoltà dei piccoli centri possono essere messe in secondo piano. Le associazioni presenti sul territorio come UNITAS possono essere importanti affinché nessuno venga lasciato indietro, con la loro conoscenza del territorio possono offrite aiuto dove ce n’è davvero bisogno attivando una rete di Solidarietà in collaborazione con enti ed imprese del luogo.

Quando i ragazzi di Unitas in collaborazione con HUMANITAS e SAVIANO 2.0 ci hanno parlato di quest’iniziativa, abbiamo accettato con molto entusiasmo, poiché eravamo a conoscenza delle difficoltà di molte persone a raggiungerci, sia per le restrizioni governative messe in atto, sia perché ci troviamo su un territorio con scarsa o addirittura nulla presenza di mezzi di trasporto pubblici.

La collaborazione instaurata con la nostra Farmacia ha permesso la distribuzione di medicinali importanti a persone con problemi di salute cronici, che altrimenti sarebbero state lasciate sole. Il tutto è stato fatto rispettando tutti i protocolli di sicurezza nelle linee guida regionali sull’emergenza, in modo molto efficiente, veloce, prevenendo importanti situazioni di disagio.

Questa iniziativa è molto significativa perché può essere d’esempio anche per altri, creando una rete solidale importante nella gestione di tutte le fasi dell’emergenza, facendo sentire i cittadini più protetti e meno soli”. FARMACIA MARZONI di SOMMA VESUVIANA



