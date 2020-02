SAVIANO. È andata in scena ieri la prima sfilata dei Carri di Carnevale

Domenica 23 Febbraio 2020, a Saviano c’è stata il posizionamento dei carri sul circuito storico e prima sfilata dei 12 Carri Allegorici, con i gruppi mascherati che hanno rappresentato una vera e propria mostra artistica in movimento visitata da numerosi visitatori adulti e bambini. Essi in tranquillità hanno passeggiato per l’accogliente Corso Savianese, ammirando ed elogiando, la bellezza delle opere d’arti realizzate dai cartapestai savianesi. Di seguito elenchiamo i vari Rioni costruttori, la tematica e i loro Presidenti Rionali:

– Rione S. Erasmo – “La Casa de Papel”Presidente: Felice Ambrosino;

– PRS O Tubazz “Tubbazz 40 anni e non sentirli” Presidente: Arianna R.;

– Rione Sirico – “Cuore di Latte”- Presidente: Mario Napolitano;

– Ass. Quelli della Notte “Vome per magia” Presidente: R. Trocchia;

Rione Cerreti Aliperti“Gre..diamo in un mondo migliore” Presidente:R.Napolitano;

– Rione Capocaccia Yatttaman“ .Presidente: G. Patrone

– Rione Croce “Aladdin” Presidenti: U. Conte e V. Del Vecchio;

– Ass. Prospettive ”OGM Che confusione” Presidente O. Del Giudice;

– Ass. La Vittoria “MASKrati” Presidente: La Marca Psqualina;

– AGM Production “Ad ognuno la propria Follia” Pres.: F. Strocchia

– W La TV “Il Peccato originale” – Presidente: Michele Vigliotti;

– Rione Torre – “Il Cavallo di Troia” – Presidente: Giuseppe Mazzocca;

– Rione Sena – “Il Carnevale”– Presidente: ——

(Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo