L’Eav comunica che a seguito dell’ordinanza del Governatore De Luca con la quale oggi ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici e con conseguente divieto di potere entrare e uscire da Saviano per tutti i residenti e non dispone la chiusura della stazione ferroviaria per cui i treni non effettueranno fermate a Saviano così come i bus non entreranno in paese.

