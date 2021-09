SAVIANO. Ecco il 2° Raduno di auto e moto d’epoca

Domenica 26 Settembre 2021 dalle ore 9,00 alle 13,00 si è svolto a Saviano il 2° RADUNO VEICOLI ECOLOGICI D’EPOCA. La manifestazione, organizzata dal Geom. Felice Fuschillo, Presidente della Autostory Saviano e dall’Arch. Giuseppe Antino, Presidente della Pro-Loco “Saviano città del Carnevale” e segretario dell’evento, ha rappresentato per i savianesi un motivo un importante momento per la crescita culturale, storica e sociale del nostro territorio e ha fatto rivivere ai presenti attimi suggestivi, entusiasmanti e coreografici del progresso tecnologico e sociale. Quest’anno al raduno, gli amatori, amici e curiosi delle auto, hanno potuto ammirare, presso il parcheggio Comunale “E.De Nicola”Saviano, circa 200 esemplari d’epoca tra auto e moto provenienti da vari Comuni d’intorno. L’evento è iniziato con la benedizione di tutti i veicoli e partecipanti da parte del Parroco Don Andrea Pesapane ed è stata seguito dai saluti del Sindaco di Saviano Avv. Vincenzo Simonelli, quindi si è proseguito con il programma previsto: la notifica della registrazione dei partecipanti e la sfilata di gruppo per le strade cittadine di Saviano con l’arrivo dei veicoli a Piazza D’Armi Nola, ritorno e aperitivo presso il Piazzale “E.De Nicola” Saviano. il tutto si è concluso nella meraviglia e nello stupore dei presenti che si sono congratulato con gli organizzatori, i quali hanno ringraziato vivamente tutti i partecipanti e il servizio efficace della protezione civile. (Pasquale Iannucci)

