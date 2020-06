SAVIANO. Festa della Repubblica nel ricordo del sindaco Carmine Sommese

Il 2 Giugno 2020 si è celebrato il 74° Anniversario della Festa della Repubblica e degli Italiani. In questo giorno si è commemorato lo storico referendum attraverso il quale gli italiani scelsero la Repubblica al posto della Monarchia. In ogni città, in ogni paese o borgo dell’Italia si è festeggiato la Repubblica ed è stato sventolato il Tricolore. Quest’anno la festa è stata celebrata in modo diverso, limitata e sobria in memoria delle vittime del coronavirus. Un virus tragico e subdolo che ha mietuto migliaia di vittime in tutto il mondo. È stata ancora una volta, utile a ribadire i valori del nostro popolo, della nostra Bandiera e della nostra Nazione e dimostrare il pronto riscatto dei cittadini per la ripartenza sociale, dopo l’emergenza La nostra Patria, continuamente sottoposta a sollecitazioni e vicissitudini: pandemie, guerre, terremoti e soprusi, è riuscita sempre con orgoglio a ripartire con maggiore forza e determinazione. L’avvenimento commemorativo, a livello Nazionale si è svolto senza la parata ufficiale ed è stato celebrato dal Presidente Sergio Mattarella con la deposizione della corona d’alloro sull’altare della Patria e la straordinaria scia delle frecce tricolori. Anche a Saviano la Festa è stata celebrata in modo insolito e in silenzio significativo per onorare anche la morte del primo cittadino savianese Dott. Carmine Sommese, grande uomo politico, sanitario e sociale, che è rimasto in prima linea da eroe tra i contagi del virus fino all’ultimo momento e dopo un mese di sofferenza nella terapia intensiva, è deceduto inaspettatamente tra l’angoscia e il dolore dei suoi cari. In modo simile, anche a Saviano, il rito commemorativo si è svolto con la deposizione della Corona d’Alloro sul Monumento dei Caduti in Piazza Vittoria da parte dei Vigili e Protezione Civile e la Bandiera a mezz’asta in segno di lutto. (Pasquale Iannucci)

