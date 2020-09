SAVIANO. Festeggiato il il Martirio del Santo Patrono: San Giovanni Battista.

Il Sac. Don Salvatore De Simone, parroco della Chiesa di Sirico S.Giovanni B.. Saviano, insieme alla Comunità Parrocchiale, ha celebrato, dopo il triduo, il 29 Agosto 2020 il Martirio del Santo Patrono: San Giovanni Battista. I religiosi e i fedeli, hanno vissuto in questo fine Agosto 2020 forti momenti di preghiera e devozione, verso il Santo Martire Giovanni, precursore di Cristo e predicatore di penitenza. Quest’anno a causa dell’emergenza Covid 19, non si è potuto svolgere la rituale processione del Santo per le strade del paese, né l’abituale festività civile per cui la cerimonia del martirio si è svolta sul Sagrato della chiesa di Sirico con il Rosario e la S. Messe, celebrate dal Sac. Don Salvatore De Simone e cantata dal coro parrocchiale. Il rito religioso si è conclusocon i fuochi d’artificio offerti dal comitato festa e i ringraziamenti del Sac. Don Salvatore De Simone, a tutti i fedeli per la loro partecipazione e la speranza di migliorare l’evento nel migliore dei modi anche l’anno prossimo​..(Pasquale Iannucci)

