SAVIANO. “Fucarone Multiculturale” organizzato dall’associazione UNITAS

Come di consueto anche quest’anno si terrà l’appuntamento con il “Fucarone Multiculturale” organizzato dall’associazione UNITAS di Saviano, quest’anno alla lV edizione.

Un incontro tra le varie culture e le varie realtà. Ospiti della serata saranno indigenti, senzatetto, immigrati e tantissimi volontari che saranno lieti di accogliervi il giorno 19 Gennaio presso la sede dell’associazione sita in Via Molino a Saviano.

La serata sarà allietata da tanta musica e tanto buon cibo.

Mariachiara Corbisiero

