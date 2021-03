SAVIANO. Giornata Mondiale dell’Obesità (World Obesity Day) Saviano al Centro promuove la giornata di sensibilizzazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità ( World Obesity Day) Saviano al Centro insieme all’Assessore alle politiche sociali e l’Assessore alla cultura ed istruzione, continuano la campagna di sensibilizzazione, con le riflessioni sulla giornata.

Il 5 Marzo alle ore 19.00 in diretta Facebook dalla pagina dell’Assessorato alla cultura di Saviano.

Fat Shaming, “discriminazione ” verso le persone in sovrappeso.

Di fat shaming non si parla mai abbastanza. Si tratta di una forma di discriminazione nei confronti di chi ha un corpo non conforme ai canoni della società.

Il fat shaming è ovunque. Nei commenti sui social, nelle pubblicità che vendono miracolosi prodotti dimagranti, negli occhi di chi consiglia di perdere qualche chilo perché è “una questione di salute”, nei cataloghi di abbigliamento dove i capi sono indossati soltanto da modelle taglia 38.

“Chi fa Fat shaming applica un pregiudizio molto forte verso le persone che hanno caratteristiche diverse da quelle ritenute giuste!”

Può essere considerata una vera e propria forma di bullismo, ed ha un forte impatto sul quotidiano dal punto di vista fisico, psicologico e sociale.

Oggi viviamo in una società dove siamo continuamente esposti ad immagini di corpi “apparentemente ” perfetti, che non tollerano imperfezioni, chi non corrisponde a questi canoni di bellezza ideale significa diventare facile vittima.

Le vittime possono essere chiunque a prescindere dal sesso e dall’età. Quindi sia donne che uomini, giovani e più anziani.

Siamo al nostro terzo incontro, ancora una volta vogliamo sensibilizzare, anche con gli argomenti trattati in precedenza, al dialogo, all’ascolto tra associazione, esponenti comunali e professionisti. La perfezione Non esiste! La Diversità Non esiste! Si nasce come si nasce “uno diverso dall’altro “. La vita ci insegna a distinguerci, a diventare “diversi”, UNICI!

Caterina Romano

(Referente Saviano Al Centro)

