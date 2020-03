SAVIANO. “Il Cavallo di troia 2020” del rione Torre del carnevale savianese

Anche quest’anno, in occasione del carnevale 2020, sono statti presentati dai vari Rioni del Comune di Saviano ben 12 carri allegorici: tutti molto importanti dal punto di vista strutturale e decorativo. Tra essi. però, si è distinto quello del Rione “Torre”, con la realizzazione del progetto dell’artista Antonio Panico “Il Cavallo di Troia”. Con questo carro il Rione Torre ha celebrato l’uomo “Ulisse”, che ha compiuto il suo viaggio nell’odissea della vita, nella quale è riuscito a superare i molti ostacoli, grazie alla sua astuzia. Il progettista Antonio Panico si è sentito onorato dal Comitato Rione Torre per avergli commissionato la realizzazione del suo progetto e li ringrazia vivamente e soprattutto ringrazia il Presidente Giuseppe Mazzocca che con i suoi 32 soci, ha accolto con entusiasmo la sua idea. L’artista ringrazia i suoi bravi giovani collaboratori: Michele Iovino, Michele De Martino, Oliviero Emanuele, il Rag. Michele Mauro, Francesco Palma e Nunzio Pierro (per i pezzi specifici di falegnameria) che hanno portato a termine il lavoro in 100 giorni lavorativi, non tanto, se si tengono presenti le grandi dimensioni dell’opera: Lung. m.12,00 x Larg. m.3,70 e x Alt. M. 8,20, eseguito con materiale semplice: Legno, Ferro, viti e funi. Si ringraziano, anche: l’opera tecnica dei Fratelli Pizza, che hanno curato gli effetti luminosi e canori, la coreografa della Maestra Tufano Anna della Scuola di Ballo “Star Dance” di Nola, con le assistenti: Imma Coti ed Angela Langella, che hanno messo in scena i fantastici balletti folkloristici, i cantanti: Manganiello Antonio e Danilo Bens che durante tutta la sfilata hanno cantato la canzone inerente al Cavallo di Troia, composta da Raffaele Esposito, la Radio Marte con i DJ Gigi Soriani e Gigio Rosa ed infine i due autori ed esperti della gastronomia Pietro La Marca e Giuseppe Sommese, che hanno deliziato con la loro cucina gli appassionati del Rione Torre. (Pasquale Iannucci)

