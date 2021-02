SAVIANO. Il Comitato civico Saviano al centro continua il suo impegno per il sociale. Con e per i Savianesi.

Completata, tra ieri e oggi, la distribuzione gratuita di mascherine ffp3 e disinfettante nelle parrocchie e nella masseria Strocchia e masseria Sena.

Un ringraziamento particolare ai parroci (don Andrea, don Paolino, don Peppino, don Salvatore) che ci hanno aiutato nella distribuzione per raggiungere il maggior numero di cittadini.

Un grazie di cuore a Raffaele Strocchia, alle amiche Filomena Strocchia e Letizia Strocchia per il supporto nella distribuzione delle mascherine nella masseria Strocchia.

Con la distribuzione delle mascherine siamo certi di aver contribuito a trasmettere l’importanza di una sempre alta attenzione nell’uso di tutte le precauzioni (distanziamento, igienizzante e mascherina) per proteggerci da questo nemico invisibile.

SAVIANO Al CENTRO ricorda che è necessario il distanziamento fisico e non il distanziamento sociale.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il calendario per la distribuzione delle mascherine in altre zone del paese.

“Saviano Al Centro è con e per i savianesi, sempre!”.

adsense – Responsive – Post Articolo