SAVIANO. Il “Per S. Marzano” elimina il Saviano 1960 dalla finale della coppa Campania

In serata del 4 Marzo 2020 presso lo stadio di Brusciano si è svolta la partita tra il Saviano 1960 e il “Per S. Marzano” seconda giornata di semifinale per la Coppa Campania di Promozione. La squadra casalinga savianese subisce la sconfitta per 1 a 0 e non si qualifica per la finale di Coppa Campania. Bisogna, però tenere presente le condizioni avverse a cui è condizionata la squadra cara al Presidente Giuseppe De Falco: illuminazione e campo da gioco del “P.Pierro”. La squadra di Saviano, infatti, è costretta a giocare la partita casalinga serale in un campo neutro, perché, come tutti sanno, il P.Pierro non è dotato di illuminazione conforme e il campo di gioco non ha l’erbetta sintetica, su cui essi non sono abituati. La gara è risultata contratta, nervosa e spigolosa e gli ospiti hanno raggiunto il loro obiettivo, di uscire vincitori meritatamente per 1 a 0. e dimostrare nelle azioni di essere una squadra ben organizzata, attenta e dotata fisicamente, mentre il Saviano, psicologicamente, si è lasciato bloccare dalla difesa arcigna e compatta del Per S. Marzano. Della Gara, se pur equilibrata, si possono evidenziare due episodi chiave: il primo quello della gioia degli ospiti, quando al 29’ arriva il vantaggio con un colpo di testa di Giammetta che batte Cibelli e il secondo al 92’ lo sconforto dei locali che si vedono annullare dall’arbitro Granillo di Napoli una rete di Nucci (secondo i savianesi regolare), che avrebbe consentito i supplementari. La partita termina tra le proteste dei locali che si consolano nella speranza di raggiungere con la fine del campionato (essendo Capolista) la promozione in Eccellenza. (Pasquale Iannucci)

