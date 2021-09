Saviano. Il sequestro della Guardia di Finanza di capi sportivi nei confronti di un’azienda locale dichiarato illegittimo

Le perquisizioni condotte nei giorni scorsi presso una società di articoli sportivi di Saviano, da parte delle Guardia di Finanza del gruppo di Nola, con relativo sequestro di macchinari e merce ritenuta dalle fiamme gialle contraffatta, di cui l’ufficio stampa del corpo aveva diramato la notizia agli organi di stampa, va reso noto, così come ci comunica il difensore della società l’avv. Francesco Picca, che il GIP del Tribunale di Nola ha emessa ordinanza di non convalida del sequestro e contestale decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. Il GIP ha ritenuto che i capi di abbigliamento di cui trattasi non sono oggetto di alcuna attività di contraffazione di marchi o loghi registrati. Nello specifico il Gip del Tribunale di Nola nel suddetto provvedimento ha evidenziato che rispetto al suddetto abbigliamento sportivo “non si ravvisa alcun rischio di confusione sull’autentica provenienza del prodotto”.

