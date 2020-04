SAVIANO. Il vice sindaco Addeo apre inchiesta interna per capire chi ha organizzato il corteo funebre.

Il vicesindaco di Saviano Carmine Addeo, che ieri durante il corteo funebre della salma di Carmine Sommese, nei pressi del Comune di Saviano indossava la fascia tricolore e fermato il corteo se le è tolta per passarla simbolicamente alla moglie del primo cittadino Carmine Sommese, ucciso dal Coronavirus, ha aperto un’inchiesta interna per capire chi avesse organizzato il tutto all’arrivo del carro funebre. Ovvero palloncini, trombettiere, musica e transenne. Intanto le strade pubblcihe sono state chiuse con New jersy per impedire di uscire ed entrare in paese.

adsense – Responsive – Post Articolo