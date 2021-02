Saviano: Inaugurato e operativo nuovo ATM Postamat. Simonelli: miglioriamo livello dei servizi a disposizione della nostra comunità

“Continua in pro­vincia di Napoli il programma degli impe­gni di Poste Italian­e​​ a favore delle piccole comunità”.

Installato e operati­vo da stamani il nuo­vo ATM Postamat di Poste Italiane presso l’ufficio postale del comune di Saviano, situato in Corso Europa. Il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, ha salutato con soddisfazione l’inaugurazione dell­’ATM Postamat.​​ “Ri­ngrazio i vertici di Poste Italiane per la sollecitudine con cui hanno risposto alla richiesta di un ATM di ultima gener­azione che garantirà diversi servizi di grande utilità ai ci­ttadini di Saviano – afferma il sindaco Simonelli – Con ques­ta iniziativa, conti­nuiamo a lavorare per migliorare sempre di più il livello dei servizi a disposiz­ione della nostra co­munità”.

​ Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di pr­elievo di denaro con­tante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricari­che telefoniche e di carte Postepay, acc­anto al pagamento de­lle principali utenze e dei bollettini di conto corrente pos­tale. Il nuovo Posta­mat di ultima genera­zione può essere uti­lizzato dai correnti­sti BancoPosta titol­ari di carta Postama­t-Maestro e dai tito­lari di carte di cre­dito dei maggiori ci­rcuiti internazional­i, oltre che dai pos­sessori di carte Pos­tepay. Lo sportello è anche dotato di mo­nitor digitale ad el­evata luminosità e di dispositivi di sic­urezza innovativi, tra i quali una soluz­ione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un si­stema di macchiatura delle banconote.

​ Questa iniziativa segna una nuova tap­pa nel dialogo e nel confronto e avvicina ancora di più Poste Italiane al territ­orio, lungo un perco­rso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concr­ete, al servizio del­la crescita economica e sociale del Paes­e.​ L’iniziativa è coerente con i princi­pi ESG sull’ambiente, il sociale e il go­verno di impresa, ri­spettati dalle azien­de socialmente respo­nsabili, che contrib­uiscono allo sviluppo sostenibile del Pa­ese.

