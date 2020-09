SAVIANO. Inizia il ritiro precampionato della squadra di calcio

In riferimento al Comunicato Stampa n.23 della stagione sportiva 2020/21, la Società ASC D Saviano 1960, fa presente che il 20 Agosto 2020 ha iniziato il ritiro pre-campionato inerente al Campionato di Eccellenza – Girone B con a seguito i convocati che si sono ritrovati alle ore 17,00 presso lo Stadio Comunale di Casamarciano a disposizione del Mister Natale Minichini e del suo staff tecnico. Porgiamo, pertanto, i nostri saluti e gli auguri alla squadra per un beneagurante cammino sportivo. La formazione neroverde: Portieri: Allocca, Amitrano, Cibelli; Difensori: Ambrosino, Falco G, Falco S., Giannino, Manzo, Notaro, Schioppa, Sepico; Centrocampisti: Bocchino, Bracale, Florio, Goglia, Ildebrante, Orefice; Attaccanti: Fragiello, La Marca, Marzochella, Salvato, Sorrentino, Incarnato. All. in seconda: Felice Strocchia; Preparatore Atletico Franco Esposito; Preparatore P.: Marco Mazzone; Massoterapista: Luca Iorio; Magazziniere Marco Napolitano. Il Saviano 1960 (neo-promossa) è inserito nel girone B di Eccellenza e deve giocare con le altre 13 squadre agguerrite ed esperte: 1) Acerrana, 2) Audax Cervinara, 3) Eclanese, 4) Grotta, 5) Lions Mons Militum, 6) Marigliano, 7) Palmese, 8) polisportiva Lioni, 9) Pomigliano, 10) Real Poggiomarino, 11) S.Giorgio, 12) Virtus Avellino, 13) Vis Ariano Arcata. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo