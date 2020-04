SAVIANO. La zona rossa “provoca” un morto. Deceduto il 49enne di San Gennaro Vesuviano che finì contro il new jersey

Andò a sbattere con l’auto contro le barriere per limitare la zona rossa da Coronavirus a Saviano. La zona rossa fu istituiti a seguito degli assembramenti verificatisi per il passaggio della bara del sindaco Sommese. Il 49enne di San Gennaro Vesuviano coinvolto in quel terribile sinistro non ce l’ha fatta, ed è deceduto nella notte all’ospedale Cardarelli dove era stato ricoverato. La vittima V. O. M., stava tornando dall’Ospedale del Mare dove aveva accompagnato la compagna di Saviano all’Ospedale del Mare per assistere l’anziana madre di lei. Il tremendo impatto contro il new jersey, forse non tanto visibile e mal segnalato, fu violento. L’uomo fu prelevato da un’ambulanza e ricoverato in codice rosso.

