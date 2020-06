SAVIANO. Le gesta eroiche del “Saviano 1960” che ritorna in Eccellenza

Grazie al Presidente Giuseppe De Falco, al direttivo, allo staff tecnico e ai giocatori della Società Savianese, la squadra neroverde di Saviano centra in cinque anni ben quattro traguardi di promozione; Cinque anni di battaglie, gioie e dolori, di vittorie e sconfitte sempre in prima linea per difendere i colori neroverdi. Il racconto di alcuni episodi storici del Saviano Calcio, che all’epoca del Comm. L. Morelli si è sempre distinto nelle competizioni sportive dilettantistiche, conseguendo anche risultati interessanti e pregevoli tra cui la Coppa Campania nel 1969 e la promozione in serie D negli anni 80’; dopo un periodo di assenza per motivi istituzionali, il Saviano Calcio ritorna nei campi di calcio nel 2015, conseguendo due promozioni consecutive e la seconda Coppa Campania nel 2017. Le ritrovate vittorie ridanno fiducia e slancio alla nuova Società “Saviano 1960” che, spinta dall’entusiasmo, crea il settore giovanile. La coriacea squadra savianese, intanto, si impone per quasi tutto il campionato di 1ª Categoria con delle prove esaltanti e convincenti, dando prova di bravura e di un proprio spirito sportivo. L’obiettivo principale del Presidente Giuseppe De Falco è stato sempre quello di riportare in alto il nome di Saviano nel calcio che conta e far crescere i giovani, educandoli allo sport e creare una squadra con i valori fondamentali dell’umiltà, del sacrificio e della lealtà. La squadra, dopo due promozioni consecutive negli anni 2015/16 e 2016/17 approda nel campionato di 1ªCategoria e con prestazioni eccellenti, si posiziona al quarto posto in classifica, ottenendo a sorpresa, il diritto a disputare i Play Off. La delusione e il rammarico di aver perso la finale con la Torrese dopo una partita estenuante e combattuta, non scoraggiano i neroverdi, anzi la squadra risulta ancora più caricata e determinata a riproporre il meglio nel prossimo campionato. Così dopo tre anni della sua nascita, il Saviano 1960 torna in promozione, vincendo nell’anno 2017/18 quello di 1ª Categoria. Il primo obiettivo è stato raggiunto e il Campionato di Promozione viene visto come un esperienza molto difficile da affrontare sia a livello agonistico che strutturale, per non parlare del terreno di gioco del “P.Pierro” fatiscente e non regolare; quindi lo staff tecnico deve offrire una maggiore disponibilità a collaborazione ed essere preparati e competitivi, affinchè la squadra mostra più grinta, equilibrio e determinazione. Nel primo anno di Promozione 2018/19 il Saviano 1960 prova solo a farsi notare, senza strafare e si accontenta di una posizione di centro classifica. La promessa, poi, ai tifosi di riprovarci l’anno dopo 2019/20 per offrire una prestazione eccellente.. Un Saviano 1960 cinico e ben preparato da Mister Natale MInichini, domina il campionato e con decisione e certezza si piazza incontrastato ai primi posti in classica, con diverso divario di vantaggio sulle inseguitrici. Vince, cosi, il primato di Campione d’inverno e quando ormai era prossimo a festeggiare la promozione nella massima categoria dilettanti della Campania, la sospirata ”Eccellenza”, il 20 Maggio con un Comunicato Ufficiale della FIGC-LND, la gioia dei tifosi viene smorzata (ma solo rimandata) perché si ferma definitivamente tutto il calcio dilettantistico, a causa del contagio dell’infezione del Virus Covid 19. Si attende, pertanto, la comunicazione ufficiale del verdetto finale. Con il Comunicato Ufficiale della FIGC del 16 Giugno 2020 il “Saviano 1960” è in ECCELLENZA. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale dilettanti, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 324 del 18 Giugno 2020, ha deliberato le linee guide straordinarie relative delle società promosse e retrocesse. per la stagione 2020/2021 post Covid. Ha stabilito, infatti, per l’Eccellenza un nuovo formato a 42 squadre, diviso in tre gironi, da 14 squadre per girone. Si passa da 34 giornate a 26 con solo 2 promozioni e con un girone finale a 3. (Pasquale Iannucci)

