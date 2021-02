SAVIANO. Medaglia alla memoria per il dottor Carmine Sommese nella giornata nazionale del personale sanitario. Video

Oggi si è tenuta la “Giornata nazionale del personale sanitario “- Ricordiamoli Insieme – Istituita dall’ Ordine dei medici chirurghi di Napoli e Provincia. Nell’ambito di tale manifestazione si è celebrato il ricordo del Dott. Carmine Sommese. Vittima, quasi un anno fa, del Covid. Marina Gambardella, la moglie, assieme alle tre figlie in platea, ha ricevuto la medaglia alla memoria. Momento molto toccante. È stato ricordato un grande uomo. Eccelso nella sua professione come nella vita quotidiana. Oltre che come primo cittadino. È passato quasi un anno dalla scomparsa, ma il suo ricordo resta ancora vivissimo. L’amico di tutti continua ad essere un vuoto incolmabile. Nella realtà e nell’immaginario collettivo. Il dolore atroce resta immutato. Appena, però, mitigato dai pensieri che ogni giorno, da sempre e per sempre, tutti i suoi innumerevoli, sconfinati amici, portano nella mente e nel cuore. Un sorriso sul volto di Carmine resterà indelebile. Un abbraccio…lassù!

adsense – Responsive – Post Articolo