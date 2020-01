SAVIANO. Mostra d’arte dell’artista Carmine Ciccone

Nell’Archivio storico di Palazzo Allocca – Saviano, l’11 Gennaio 2020 ha avuto luogo l’esposizione della Mostra d’Arte dell’Artista Carmine Ciccone con le opere dal titolo “La Luna e le altre”. L’evento, promosso e voluto fortemente dal Comune di Saviano, dalla Pro-Loco “Il Campanile” di Saviano nella persona della Presidente Dott.ssa Rosa Scala e UNLI, ha visto l’esposizione di circa 30 opere: dei pannelli di supporti e di illustrazioni, ottenute con tecniche computerizzate e assemblate dall’artista. Un’esplosione e scomposizione di diversi sottosintesi di illustrazioni in cui la luna compare in ogni quadro con la sua straordinaria bellezza femminile. L’Arte del Maestro Ciccone ha celebrato la simbiosi tra donna e luna, in quanto la luna è stata scelta come metafora dell’universo femminile. Infatti universo e luna sono i due poli di questo tentativo di aggiungere qualcosa al mito femminile della luna. La Luna, come la donna, viene decantata dai poeti, musicisti, artisti e cantanti; essa, con la sua bellezza si concede ogni volta diversa, illumina gli animi e si esprime come un’afferrabile e misteriosa forma di vita. Carmine Ciccone, come ogni artista sensibile, sente e vede cose più nascoste, si abbandona a quell’estasi meditativa di Donna/Luna e con la sua anime unisce la sua apprezzata sapienza. Enorme successo di partecipazione e apprezzamenti ha riscosso l’alone d’arte pittorica dell’artista savianese, che si è inserito con le sue alte qualità artistiche non solo nel comprensorio nolano, ma in tutto il territorio campano. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo